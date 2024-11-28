Бейби-бум в "Сафари": за год у антилоп ньяла родилось 16 малышей

В рамат-ганском "Сафари" в этом году стадо африканских антилоп ньяла выросло до 35 особей: с начала года у антилоп родилось целых 16 малышей. Рождение детеныша ньяла в "Сафари" довольно редкое событие, но 2024 год стал для зоопарка приятным исключением.

С появлением нового малыша поголовье ньяла в "Сафари" выросло до 35 особей. Пол детеныша пока неизвестен, его сообщат позже. Взрослые самцы и самки ньяла настолько отличаются друг от друга, что раньше их считали разными видами.

Самки ньяла миниатюрные с короткой рыжеватой шерстью, а самцы значительно крупнее и темнее, они серо-бурого цвета, у них длинная шерсть и впечатляющие большие рога.

И у самцов, и у самок на теле тонкие вертикальные полоски, их бывает до 18, у них пушистый хвост снизу белого цвета. Родом ньяла из Южной Африки.