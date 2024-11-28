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Израиль

ЦАХАЛ: за неделю в Иудее и Самарии были задержаны более 20 разыскиваемых террористов

Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 28 ноября 2024 г., 17:38 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 17:44
ЦАХАЛ: за неделю в Иудее и Самарии были задержаны более 20 разыскиваемых террористов
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ опубликовал краткий отчет по операциям в Иудее и Самарии за неделю. В этот период были задержаны более 20 разыскиваемых террористов, конфискованы свыше 20 единиц оружия и сотни тысяч шекелей, предназначавшихся для финансирования террора.

Сегодня военные, пограничная полиция и сотрудники ШАБАКа действовали в Кабатии, к югу от Дженина, где были конфискованы автоматическая винтовка М-16 и другое оружие. Минувшей ночью в Аззуне, к востоку от Калькилии, были нейтрализованы шесть взрывных устройств.

На этой неделе в ходе операций в Аль-Фараа и Тубасе были задержаны трое разыскиваемых террористов.

Израиль
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