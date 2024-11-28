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Израиль

Конфискованы морские охраняемые рыбы, содержавшиеся в домашних аквариумах

Полиция
время публикации: 28 ноября 2024 г., 17:25 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 17:25

Сотрудники пограничной полиции Южного округа вместе с инспекторами Управления природы и парков изъяли охраняемые природные ценности, которые в нарушение закона содержались в аквариумах в квартире подозреваемого в центре Израиля.

В четверг, 28 ноября, на основании судебного ордера в доме у подозреваемого был произведен обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты рыбы, запрещенные к домашнему содержанию, в том числе пять зебровидных дасциллов, два кориса-клоуна, одна рыба-попугай, один арабский помпано, одна белохвостая барабулька, шесть аравийских ринекантов, один полосатый групер и два пресноводных ската, категорически запрещенных к домашнему содержанию.

Рыбы были переданы для осмотра и дальнейшего возвращения в природу сотрудникам Управления природы и парков и сотрудникам министерства сельского хозяйства.

Израиль
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