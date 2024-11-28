"Помогите найти собаку": в Иерусалиме араб совершил развратные действия в отношении двух девочек
время публикации: 28 ноября 2024 г., 09:12 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 09:13
Полиция задержала 50-летнего жителя одного из арабских кварталов Иерусалима по подозрению в совершении развратных действий в отношении двух 13-летних девочек.
По данным следствия, мужчина попросил девочек помочь найти его якобы пропавшую собаку. Когда они вместе зашли в темный переулок, он совершил развратные действия, после чего убежал.
Вскоре после получения жалобы полиции удалось задержать подозреваемого. Сегодня будет подан запрос в суд о продлении срока содержания задержанного под стражей.