"Помогите найти собаку": в Иерусалиме араб совершил развратные действия в отношении двух девочек

Полиция задержала 50-летнего жителя одного из арабских кварталов Иерусалима по подозрению в совершении развратных действий в отношении двух 13-летних девочек.

По данным следствия, мужчина попросил девочек помочь найти его якобы пропавшую собаку. Когда они вместе зашли в темный переулок, он совершил развратные действия, после чего убежал.

Вскоре после получения жалобы полиции удалось задержать подозреваемого. Сегодня будет подан запрос в суд о продлении срока содержания задержанного под стражей.