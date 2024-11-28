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Израиль

Ливанские источники: ЦАХАЛ обстрелял цель в районе Яруна

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 28 ноября 2024 г., 07:42 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 07:47
Обстрел в районе Яруна, южный Ливан (архивное фото)
Ayal Margolin/Flash90

Ливанские источники сообщают, что утром 28 ноября ЦАХАЛ обстрелял цель в районе Яруна, на юге Ливана. Заявлено, что были выпущены два снаряда. ЦАХАЛ эту информацию пока не комментирует.

Арабский отдел пресс-служба ЦАХАЛа предупредил жителей десяти деревень на юге Ливана, что они пока не могут возвращаться.

Напомним, что с 4 утра 27 ноября в Ливане действует режим прекращения огня. Однако, в соответствии с соглашением, в течение еще двух месяцев силы ЦАХАЛа могут оставаться на территории Ливана. ЦАХАЛ пресекает попытки проникновения в районы, где дислоцированы военные.

Израиль
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