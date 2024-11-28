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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии 28.11.2024: операции около Дженина, Туль-Карема, Калькилии

Война "Железные мечи"
Иудея и Самария
время публикации: 28 ноября 2024 г., 06:13 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 06:19
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии 28.11.2024: операции около Дженина, Туль-Карема, Калькилии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 28 ноября действовали около Дженина (в Кабатии), около Туль-Карема (в Нур аш-Шамсе), около Калькилии (в Аззуне), около Рамаллы (в Каландии), около Хеврона (в Идне). Кроме того, ЦАХАЛ и пограничная полиция осуществляли задержания подозреваемых в связи с террором в Абу-Дисе, арабском районе Иерусалима.

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 28 ноября.

Израиль
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