Соглашение о прекращении огня в Ливане: мнения разделились. Итоги опроса Newsru.co.il

На сайте Newsru.co.il завершен опрос, в рамках которого мы выясняли отношение наших читателей к заключению соглашения о прекращении огня в Ливане. В опросе, который проводился в течение одних суток (27-28 ноября), принял участие 5381 респондент (указано число ответивших на все 13 вопросов). 73% из них относят себя к "правым", 10% – к "левым", прочие затрудняются с самоопределением.

ИТОГИ ОПРОСА

При ответе на вопрос "Как вы относитесь к соглашению о прекращении огня в Ливане?" мнения наших читателей разделились: 40% ответили – "положительно", 39% – "отрицательно", 8% – "нейтрально", прочие затруднились с ответом. Среди тех, кто причисляет себя к "правым", "положительно" к соглашению относятся 38%, "отрицательно" – 41%. Среди тех, кто называет себя "левым", "положительно" – 57%, "отрицательно" – 24%.

Вопрос: "Как вы считаете, можно ли заявлять, что Израиль победил в войне против "Хизбаллы"?" Большинство, 63%, ответили, что заявлять о победе Израиля в этой войне нельзя. И только 24% считают, что можно. Причем мнения "правых" и "левых" в этом вопросе совпадают.

Большинство участников опроса считают, что цели войны в Ливане достигнуты лишь частично: так думают 59% опрошенных. И только 5% полагают, что цели этой войны достигнуты полностью. 34% заявляют, что цели не достигнуты. Примечательно, и по этому вопросу мнения "правых" и "левых" близки.

Вопрос: "Созданы ли условия для возвращения жителей севера Израиля, покинувших свои дома?" Большинство, 55%, ответили: "Не созданы. Возвращаться преждевременно". 39% выбрали ответ: "Отчасти созданы. Они могут возвращаться, хотя угроза полностью не устранена". И лишь 3% ответили: "Да, созданы. Они могут возвращаться, угрозы нет". В этом вопросе "левые" немного более оптимистичны, чем "правые".

34% наших читателей считают, что война в Ливане вскоре возобновится. 31% полагают, что вскоре – нет, но в течение года возобновится. 18% на вопрос о том, возобновится ли вскоре война в Ливане, ответили: "Нет. Это перемирие на годы". В этом вопросе "левые" заметно оптимистичней "правых": так, например, в перемирие на годы верят 24% "левых".

Большинство респондентов, 55%, считают, что не в скором времени, но "Хизбалла" свои силы восстановит. 38% говорят: "Уже в скором времени "Хизбалла" восстановит свои силы". Только 3% полагают, что "Хизбалла" фактически разгромлена и не сумеет восстановить свои силы. По этому вопросу мнения "правых" и "левых" почти не отличаются.

Только 10% опрошенных думают, что в Ливане в скором времени начнется гражданская война. 50% полагают, что этого не произойдет. Прочие затрудняются с прогнозом. И по этому вопросу мнения "правых" и "левых" почти не отличаются.

Один из центральных вопросов: действительно ли ЦАХАЛ сохранит свободу действий в Ливане. 50% полагают, что этого не будет. 28% верят, что будет именно так. И снова: мнения "правых" и "левых" совпадают.

Вопрос: "Ваш прогноз: ответит ли Израиль на нарушения "Хизбаллой" соглашения?" Большинство, 61%, ответили: "Да, но вряд ли это будет достаточно жесткий ответ". 20% выбрали ответ: "Да, последует немедленный и жесткий ответ". 16%: "Нет, думаю, что Израиль воздержится, чтобы не развязывать новую войну". Мнения "правых" и "левых" близки.

Вопрос: "Доверяете ли вы международному механизму контроля за соблюдением соглашения о перемирии в Ливане?" Абсолютное большинство, 88%, заявили, что не доверяют. Только 4% доверяют. В этом вопросе "левые" более склонны доверять, чем "правые": среди "левых" доверяют 11%, среди "правых" – 3%.

Вопрос: "Как вы считаете, усилится ли контроль за соблюдением соглашения о перемирии в Ливане после того, как президентом США станет Трамп?" Большинство, 53%, выбрали ответ: "Нет, не усилится. Ливан не будет особо заботить Трампа". Противоположного мнения придерживаются 32% опрошенных. Предсказуемо, в этом вопросе "правые" более склонны полагаться на Трампа, чем "левые".

Был задан вопрос: "Как повлияет перемирие в Ливане на ситуацию в Газе?" (можно было выбрать несколько вариантов ответа). Ответ "Это приведет к большей сговорчивости ХАМАСа на переговорах" собрал 39% голосов. "Это никак не повлияет на ситуацию в Газе" – 37%. "Это приведет к активизации действий ЦАХАЛа в Газе" – 31%. "Это приведет к скорому прекращению огня и в Газе" – 17%. По этой теме прогнозы "правых" и "левых" близки.