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Израиль

Нападение на шоссе 531 возле Гиват-Хен, тяжело ранен молодой мужчина

Мада
время публикации: 28 ноября 2024 г., 16:16 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 16:16
Нападение на шоссе 531 возле Гиват-Хен, тяжело ранен молодой мужчина
Yonatan Sindel/Flash90

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о насильственном инциденте на шоссе 531 возле Гиват-Хен. Когда бригада медиков прибыла на место происшествия, они увидели человека, который показывал, где находится пострадавший.

Они обнаружили мужчину в возрасте около 30 лет с тяжелыми ранениями, он находился в тяжелом состоянии. Оказав мужчине неотложную помощь, на машине интенсивной терапии его повезли в больницу "Меир" в Кфар-Сабе в тяжелом и нестабильном состоянии.

О подробностях происшествия на данном этапе не сообщается.

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