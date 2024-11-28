Нападение на шоссе 531 возле Гиват-Хен, тяжело ранен молодой мужчина

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о насильственном инциденте на шоссе 531 возле Гиват-Хен. Когда бригада медиков прибыла на место происшествия, они увидели человека, который показывал, где находится пострадавший.

Они обнаружили мужчину в возрасте около 30 лет с тяжелыми ранениями, он находился в тяжелом состоянии. Оказав мужчине неотложную помощь, на машине интенсивной терапии его повезли в больницу "Меир" в Кфар-Сабе в тяжелом и нестабильном состоянии.

О подробностях происшествия на данном этапе не сообщается.