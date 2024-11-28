Стрельба в Писгат-Зеэве: тяжело ранена 25-летняя женщина
время публикации: 28 ноября 2024 г., 15:53 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 16:02
Крупные силы полиции, "Маген Давид Адом" и спасательных служб находятся в иерусалимском районе Писгат-Зеэв. В МАДА в 14:15 поступило сообщение об инциденте с применением насилия.
На месте происшествия была оказана неотложная помощь 25-летней женщине, получившей тяжелые огнестрельные ранения. В тяжелом состоянии она была отправлена в больницу "Адаса Эйн-Керем".
По предварительным данным, полиция прибыла в Писгат-Зеэв после сообщения об угрозе для человеческой жизни: мужчина угрожал покончить с собой. Сотрудники полиции пытались обезвредить его, и он он открыл огонь по людям, ранив молодую женщину.
Информация уточняется.