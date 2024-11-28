64-летняя владелица детского сада в Хадере подозревается в насилии над детьми

Мировой суд Хадеры продлил на четыре дня срок содержания под стражей 64-летней Ливны Шем-Тов, владелицы детского сада, которую подозревают в жестоком обращении с детьми.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", расследование началось по заявлению родителей подопечных детского сада, которые заподозрили персонал в ненадлежащем обращении с малышами, установили записывающие устройства, зафиксировавшие, как на детей кричат.

В рамках расследования комиссия изъяла записи с камер внутреннего слежения в детском саду. В частности, в полученных материалах была запись переговоров воспитательниц, которые пытались согласовать версии получения детьми травм.

Судья отметил, что он учитывает возраст подозреваемой и отсутствие судимости, однако считает подозрения обоснованными и не видит возможности ее освободить. Адвокат подозреваемый, напротив, утверждает, что никаких доказательств преступлений со стороны его клиентки нет.