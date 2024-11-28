Предъявлены обвинения бойцу, по ошибке во время теракта в Иерусалиме застрелившему израильтянина

Военная прокуратура 28 ноября предъявила обвинения старшему сержанту резерва Авиаду Фриджи, который по ошибке застрелил Юваля Кестельмана на месте теракта в Иерусалиме 30 ноября 2023 года.

Согласно обвинительному заключению, во время теракта на перекрестке Гиват-Шауль около выезда из Иерусалима Юваль Кестельман пытался нейтрализовать террористов. Вскоре после того, как террористы были нейтрализованы, Фриджи выстрелил в Кестельмана, хотя другой солдат, стоявший рядом с ним, призывал его прекратить стрельбу. Отдельно отмечается, что Фриджи продолжал стрелять на поражение и после того, как Кестельман поднял руки и снял верхнюю одежду, демонстрируя, что не вооружен. В итоге Юваль Кестельман был убит.

Ранее адвокаты Фриджи разъяснили, что он ошибочно счел Юваля Кестельмана третьим террористом, находящимся на месте теракта. Они отмечали весь инцидент продолжался всего 24 секунды.

Утром 30 ноября 2023 года на выезде из Иерусалима был совершен теракт с применением огнестрельного оружия. Трое израильтян были убиты, около десяти получили ранения. Террористы были застрелены. Имена погибших израильтян: Либия Дикман (24), Хана Иферган (67), Элимелех Васерман (74), Юваль Дорон Кестельман (38). Либия Дикман работала учительницей, она была беременна первым ребенком (плод не спасли). Хана Иферган была директором школы в Бейт-Шемеше. Элимелех Васерман служил в раввинских судах. Юваль Кестельман работал юристом в Комиссии по государственной службе.

Кестельман ликвидировал одного из террористов, однако затем сам был застрелен, поскольку был принят за террориста. Родственники погибшего настаивают на том, что Юваль сделал всё, что было необходимо, для того, чтобы военнослужащий прекратил стрельбу: после того, как Кестельман застрелил террориста, садившегося в автомобиль, он положил свой пистолет на асфальт, бросив рядом бумажник с документами, встал на колени, снял куртку, поднял руки вверх и кричал "я еврей, я израильтянин, проверь мой теудат зеут". Как говорят близкие, он кричал до тех пор, пока пуля не попала ему в рот. Ранения оказались смертельными.

Расследование показало, что и второй резервист, участвовавший в нейтрализации террористов, кричал, что надо прекратить стрельбу. Этот резервист в перестрелке был ранен одним из террористов.