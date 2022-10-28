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    В Израиле

    "Четвертое поколение" и другие послабления для россиян: версии чиновников

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    Четвертое поколение и другие послабления для россиян: версии чиновников
    Tomer Neuberg/Flash90

    В среду, 26 октября, на брифинге для журналистов в Иерусалиме глава "Натива" Нета Брискин сообщила, что министр внутренних дел Айелет Шакед разрешила "четвертому поколению" граждан России приезжать в Израиль туристами и оставаться в стране больше, чем на три месяца. Позднее в тот же день МВД опровергло это заявление.

    Как стало известно редакции NEWSru.co.il, выступая с заявлением о "четвертом поколении", глава "Натива" опиралась на решения, принятые на заседании у секретаря правительства Шалома Шломо. На заседании, которое состоялось 3 октября, помимо главы "Натива" Неты Брискин, присутствовали, в частности, заместитель генерального директора министерства алии, заместитель главы Управления регистрации населения, советник министра финансов, глава штаба министра внутренних дел и другие чиновники.

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    На заседании было принято решение о том, чтобы "Натив" вместе с Управлением регистрации населения разработали план приема в Израиле россиян "четвертого поколения". Этот план выглядит так, как заявила журналистам Нета Брискин. Если у правнуков евреев, проживающих в России, есть близкие родственники в Израиле (кто входит в список близких родственников, пока неясно), они смогут въехать в Израиль по туристической визе, которую по истечении трех месяцев будут ежемесячно продлевать, пока идет война в Украине. Также в отношении этих туристов по прибытии в Израиль будет действовать такая же политика в плане работы, как в отношении украинских беженцев: работодателей, которые берут таких людей на работу, не будут штрафовать.

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    Пытаясь разобраться в том, действительно ли изменились ли предписания в отношении "четвертого поколения" россиян, редакция NEWSru.co.il вновь обратилась в канцелярию министра внутренних дел Айелет Шакед. Из канцелярии Шакед мы получили следующий ответ: "План пока находится на стадии обсуждений. Когда все будет обсуждено, план будет опубликован. Не принято никакого решения продлить визы туристам из России, в том числе "четвертому поколению", сроком больше, чем на три месяца".

    В пресс-службе "Натива" на это заявили, что "готовы к своей роли в реализации плана приема четвертого поколения".

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    При этом в ходе заседания, по данным нашей редакции, обсуждались послабления не только в отношении правнуков евреев, но и в целом в отношении туристов из России. В частности, на заседании были оговорены послабления для граждан России, которые якобы приравнивают уже въехавших в Израиль российских туристов к гражданам Украины во всем, что касается условий жизни в Израиле для россиян. Напомним, что в рамках программы "Цав а-Шаа", которую осуществляет министерство социального обеспечения, находящиеся в Израиле граждане Украины получают социальную помощь, медицинские услуги, психологическую поддержку, талоны на продукты, одежду, а в ряде случаев – жилье. Принято решение, что министерство финансов выделит на эти нужды необходимый бюджет.

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    Наша редакция обратилась в министерство социального обеспечения и министерство финансов с просьбой прокомментировать принятые на заседании решения.

    В министерстве социального обеспечения нам ответили, что решение о социальной помощи туристам из России не принято и этот вопрос находится на стадии обсуждения. Канцелярия министра финансов наше обращение не прокомментировало.

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    В "Нативе" нашей редакции заявили, что не занимаются аспектами, не связанными с "четвертым поколением", и предложили нам обратиться в соответствующие ведомства.

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    Мы также попытались уточнить в пресс-службе канцелярии главы правительства, являются ли решения, принятые на заседании у секретаря правительства, обязательными к осуществлению, или же требуется их утверждение правительством. Нашей редакции ответили, что "представители соответствующих ведомств утвердили на заседании эти решения".

    Редакция NEWSru.co.il продолжит разбираться в данном вопросе и оповещать об этом наших читателей.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 26 Октября 2022
    МВД Израиля опровергает заявление главы "Натива" по поводу "четвертого поколения"
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 26 Октября 2022
    Глава "Натива": МВД разрешило "четвертому поколению" приезжать в Израиль туристами и находиться в стране более трех месяцев
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