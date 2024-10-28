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Израиль

Полиция предотвратила покушение на убийство в Ашдоде, задержаны подозреваемые

время публикации: 28 октября 2024 г., 14:27 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 14:32
Полиция предотвратила покушение на убийство в Ашдоде, задержаны подозреваемые
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает, что в Ашдоде предотвращено покушение на убийство с применением взрывного устройства. Задержаны двое подозреваемых – житель Ашдода примерно 30 лет и житель Беэр-Шевы примерно 20 лет.

Взрывное устройство нашли и нейтрализовали около жилого дома.

Отмечается, что один из задержанных подозревается исключительно в подготовке покушения в Ашдоде, второй имеет более "богатое" криминальное прошлое.

Израиль
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