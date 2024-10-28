Полиция предотвратила покушение на убийство в Ашдоде, задержаны подозреваемые

Полиция сообщает, что в Ашдоде предотвращено покушение на убийство с применением взрывного устройства. Задержаны двое подозреваемых – житель Ашдода примерно 30 лет и житель Беэр-Шевы примерно 20 лет.

Взрывное устройство нашли и нейтрализовали около жилого дома.

Отмечается, что один из задержанных подозревается исключительно в подготовке покушения в Ашдоде, второй имеет более "богатое" криминальное прошлое.