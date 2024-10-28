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Израиль

В Акко задержан молодой мужчина, пытавшийся поджигать автомобили. Видео

время публикации: 28 октября 2024 г., 14:05 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 14:06
В Акко задержан молодой мужчина, пытавшийся поджигать автомобили
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

Полиция задержала 20-летнего жителя Акко по подозрению в нескольких попытках поджога автомобилей на улице А-Эфрони в городе.

Опубликована видеозапись с камеры наблюдения, на которой видно, как молодой мужчина обливает машину горючей жидкостью, а потом бросает в нее зажженную сигарету. Попытка была неудачной, автомобиль уцелел.

Следствие считает вину задержанного доказанной. Ожидается, что вскоре ему будет предъявлено обвинение. Полиция будет добиваться ареста задержанного до окончания судебного разбирательства и вынесения приговора.

Отметим, что в последнее время в израильском обществе особый интерес к случаям поджогов автомобилей, так как подобные "задания" зачастую получали начинающие исполнители указаний кураторов из иранских спецслужб.

Израиль
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