В Акко задержан молодой мужчина, пытавшийся поджигать автомобили. Видео

Полиция задержала 20-летнего жителя Акко по подозрению в нескольких попытках поджога автомобилей на улице А-Эфрони в городе.

Опубликована видеозапись с камеры наблюдения, на которой видно, как молодой мужчина обливает машину горючей жидкостью, а потом бросает в нее зажженную сигарету. Попытка была неудачной, автомобиль уцелел.

Следствие считает вину задержанного доказанной. Ожидается, что вскоре ему будет предъявлено обвинение. Полиция будет добиваться ареста задержанного до окончания судебного разбирательства и вынесения приговора.

Отметим, что в последнее время в израильском обществе особый интерес к случаям поджогов автомобилей, так как подобные "задания" зачастую получали начинающие исполнители указаний кураторов из иранских спецслужб.