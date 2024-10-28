СМИ: Маруан Баргути был травмирован в израильской тюрьме

Все палестинские СМИ сегодня цитируют заявление Управления по делам заключенных Палестинской автономии, в котором утверждается, что осужденный в Израиле на пожизненный срок Маруан Баргути был травмирован в тюрьме.

В заявлении со ссылкой на адвокатов террориста сказано, что в прошлом месяце Маруан Баргути в результате действий охранников тюрьмы получил переломы ребер, в настоящее время он испытывает боли в спине и у него продолжаются кровотечения из правого уха.

Управление тюрем Израиля данные сведения не комментирует.

В мае издание "Аль-Кудс" писало, что власти Израиля уведомили о готовности в рамках новой сделки с ХАМАСом выпустить из тюрьмы Маруана Баргути – основателя террористической группировки "Танзим" и одного из лидеров ФАТХа. Тогда отмечалось: Израиль настаивает на том, чтобы после освобождения Баргути отправили в сектор Газы. Ожидалось, что имя Маруана Баргути, считающегося одним из вероятных кандидатов на пост "президента Палестины", будет первым в списке ХАМАСа для первого этапа "обмена пленными". Но сделка не состоялась.

В настоящее время вновь ведутся переговоры о возможном "обмене пленными" между Израилем и ХАМАСом.

Маруан Баргути. Краткая справка

Маруан Баргути (Маруан Хасиб Хусейн аль-Баргути) родился в 1959 году в Кафр Кубре.

В начале 80-х стал одним основателей молодежной экстремистской организации "Шабиба" (лидером этой группировки был Мухаммад Дахлан), возглавлял подразделение "Шабибы" в Исламском университете Бир Зейт (Рамалла).

В середине 80-х был арестован и осужден за террористическую деятельность на 6 лет тюремного заключения, в 1987-м был депортирован в Иорданию. В августе 1989-го года вступил в партию ФАТХ, возглавляемую Ясиром Арафатом, служил "координатором" между ячейками партии в Палестинской автономии и за рубежом, вошел в состав ЦК Организации Освобождения Палестины в качестве "независимого участника".

В апреле 1994 года, получив разрешение властей Израиля, вернулся в ПА – возглавил ЦК партии ФАТХ на Западном берегу. Целесообразность этой должности неоднократно обсуждалась на заседаниях руководства партии ФАТХ, затем последовал скандал в мае 1997-го, когда были выявлены серьезные финансовые нарушения в деятельности М.Баргути. В 2000-м (накануне "интифады Аль-Аксы") Баргути лишился поста "генерального секретаря" ФАТХа на Западном берегу, однако по-прежнему продолжал именовать себя "генсеком ФАТХа".

К началу "интифады Аль-Аксы" (осень 2000 года) Маруан Баргути сохранил за собой, фактически, единственный пост – пост главы военизированной террористической группировки "Танзим", ассоциированной с партией ФАТХ. Штаб-квартира "Танзима" располагалась в Рамалле. Боевики данной организации несут ответственность за десятки терактов против граждан Израиля.

4 августа 2001 года израильские военные предприняли попытку ликвидации Маруана Баргути, военный вертолет выпустил ракету по колонне автомобилей, в одном из которых находился Баргути. Он не пострадал – ракеты поразили другую машину, в которой находился один из руководителей личной охраны Арафата. После этого инцидента М.Баргути неоднократно выступал с резкой критикой израильской "тактики политических убийств" – причем трибуну ему предоставляло даже такое уважаемое и влиятельное издание как The Washington Post.

15 апреля 2002 года израильские спецслужбы провели в Рамалле операцию, в ходе которой Маруан Баргути был задержан. Многие арабские и международные правозащитные организации неоднократно выступали с требованиями об освобождении Баргути, заявляя, что он содержится в тюрьме "по политическим мотивам".

20 мая 2004 года лидер террористов был признан виновным в убийстве 5 израильтян и личной причастности к организации четырех терактов (первоначально он обвинялся в убийстве 37 человек). Приговорен к пяти пожизненным заключениям и 40 годам тюрьмы дополнительно. В январе 2005 года, накануне "президентских выборов" в ПА, был переведен из одиночки в общую камеру.

Находясь в тюрьме, Баргути не прекращал политическую деятельность. Он баллотировался в "президенты Палестины", и снял свою кандидатуру лишь после того, как Аббас пообещал сделать все возможное для его освобождения. В июне 2007 года Маруан Баргути резко осудил военный переворот, осуществленный движением ХАМАС в секторе Газы.

Согласно многочисленным опросам, проводившимся на Западном берегу, "если бы выборы президента Палестины проводились сейчас", Маруан Баргути был бы в числе самых популярных кандидатов.

Действующий "президент Палестины" Махмуд Аббас неоднократно требовал освобождения Маруана Баргути, не скрывая, что видит в Баргути своего "преемника".

Идею освобождения Баргути для "укрепления авторитета" Аббаса поддерживали в Белом доме (администрации Байдена, Обамы, Буша). За его освобождение выступали и некоторые израильские политики, в том числе бывший президент Израиля Шимон Перес. ХАМАС требовал включить Баргути в "список Шалита", однако правительство Нетаниягу отказалось освобождать из тюрьмы лидера "Танзима".