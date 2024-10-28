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Израиль

ДТП на северо-востоке Израиля, один из пострадавших в тяжелом состоянии

время публикации: 28 октября 2024 г., 07:45 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 07:58
ДТП на севере Израиля, один из пострадавших в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Утром 28 октября на дороге 6678 около Сде-Элиягу, на северо-востоке Израиля, столкнулись два автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получил мужчина примерно 35 лет. Еще один мужчина, около 30 лет, травмирован легко.

Для эвакуации одного из пострадавших был задействован вертолет. Он доставлен в иерусалимскую больницу "Адаса Эйн-Керем".

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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