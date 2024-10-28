ДТП на северо-востоке Израиля, один из пострадавших в тяжелом состоянии
время публикации: 28 октября 2024 г., 07:45 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 07:58
Утром 28 октября на дороге 6678 около Сде-Элиягу, на северо-востоке Израиля, столкнулись два автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получил мужчина примерно 35 лет. Еще один мужчина, около 30 лет, травмирован легко.
Для эвакуации одного из пострадавших был задействован вертолет. Он доставлен в иерусалимскую больницу "Адаса Эйн-Керем".
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.