Родственники похищенных "захватили" комнату в здании Кнессета
время публикации: 28 октября 2024 г., 11:05 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 11:05
Родственники похищенных израильтян заняли помещение организационной комиссии Кнессета. Они объявили, что на месте создана "комиссия по спасению похищенных".
"Прошел год, а вопрос спасения похищенных вообще не на повестке дня Кнессета", - заявили участники акции.
Среди участников Эйнав Ценгаукер, Йегудя Коэн, Шай и Гиль Дикман, Нисим и Адас Кальдерон.
В данный момент в помещении проводится "заседание, посвященное медицинскому состоянию похищенных".
Служба безопасности Кнессета не препятствует проведению акции.
В 16:00 начнется первое пленарное заседание зимней сессии Кнессета. Не исключено, что родственники похищенных попытаются помешать выступлению премьер-министра Биньямина Нетаниягу и других депутатов.