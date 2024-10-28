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Израиль

Родственники похищенных "захватили" комнату в здании Кнессета

время публикации: 28 октября 2024 г., 11:05 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 11:05
Родственники похищенных "захватили" комнату в здании Кнессета
Yonatan Sindel/Flash90

Родственники похищенных израильтян заняли помещение организационной комиссии Кнессета. Они объявили, что на месте создана "комиссия по спасению похищенных".

"Прошел год, а вопрос спасения похищенных вообще не на повестке дня Кнессета", - заявили участники акции.

Среди участников Эйнав Ценгаукер, Йегудя Коэн, Шай и Гиль Дикман, Нисим и Адас Кальдерон.

В данный момент в помещении проводится "заседание, посвященное медицинскому состоянию похищенных".

Служба безопасности Кнессета не препятствует проведению акции.

В 16:00 начнется первое пленарное заседание зимней сессии Кнессета. Не исключено, что родственники похищенных попытаются помешать выступлению премьер-министра Биньямина Нетаниягу и других депутатов.

Израиль
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