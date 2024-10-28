Клановые войны в Аль-Азарии: двое погибших, несколько раненых

Полиция ведет расследование обстоятельств перестрелки в палестинской деревне Аль-Азария, расположенной в окрестностях Иерусалима.

В результате стычки между двумя арабскими кланами два человека в возрасте 44 и 60 лет были убиты, еще несколько человек получили ранения разной степени тяжести.

По сообщению полиции, в больницы в Иерусалиме были доставлены 10 пострадавших с огнестрельными ранениями. В деревню были введены специальные подразделения полиции, чтобы остановить стрельбу, собрать улики и установить причастных к стрельбе.