x
28 октября 2024
|
последняя новость: 11:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 октября 2024
|
28 октября 2024
|
последняя новость: 11:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Клановые войны в Аль-Азарии: двое погибших, несколько раненых

время публикации: 28 октября 2024 г., 11:05 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 11:05
Клановые войны в Аль-Азарии: двое погибших, несколько раненых
Flash90

Полиция ведет расследование обстоятельств перестрелки в палестинской деревне Аль-Азария, расположенной в окрестностях Иерусалима.

В результате стычки между двумя арабскими кланами два человека в возрасте 44 и 60 лет были убиты, еще несколько человек получили ранения разной степени тяжести.

По сообщению полиции, в больницы в Иерусалиме были доставлены 10 пострадавших с огнестрельными ранениями. В деревню были введены специальные подразделения полиции, чтобы остановить стрельбу, собрать улики и установить причастных к стрельбе.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 октября 2024

Насилие в арабском секторе: в деревне Аррабе убит 21-летний местный житель
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 октября 2024

Стрельба в бедуинской деревне Умм-Батин: один человек убит, двое ранены
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 октября 2024

Насилие в арабском секторе: мужчина тяжело ранен в Джиср аз-Зарке