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Израиль

Солдату, подвергшемуся сексуализированному насилию в армии, отказано в дополнительной компенсации

время публикации: 28 октября 2024 г., 17:36 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 17:36
Солдату, подвергшемуся сексуализированному насилию в армии, отказано в дополнительной компенсации
Matanya Tausig/Flash90

Военнослужащий, который стал жертвой сексуализированного насилия во время службы, был признан инвалидом ЦАХАЛа в связи с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), возникшим после этого тяжелого травмирующего события. Однако затем он обратился в суд с иском о признании его также жертвой сексуализированного насилия, чтобы получить дополнительные выплаты и льготы.

Как сообщает в понедельник, 28 октября, "Исраэль а-Йом", несколько лет назад во время срочной службы в армии военнослужащий подвергся сексуализированному насилию.

Государство признало этот факт и свою часть ответственности, пострадавшему были установлены 30% инвалидности в связи с ПТСР, он был признан инвалидом ЦАХАЛа и начал получать соответствующие льготы на основании закона об инвалидах.

Но его иск о признании его пострадавшим и в рамках закона о жертвах сексуализированного насилия суд отклонил: судья Тамар Бен-Ашер постановила, что поскольку ущерб уже покрыт в соответствии с законом об инвалидах, нельзя требовать дополнительного возмещения в связи с одним и тем же происшествием на основании другого закона. Она подчеркнула, что данный принцип распространяется на все виды ущерба, понесенного в результате инцидента.

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