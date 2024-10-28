ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов по объектам "Хизбаллы" в Тире. Видео

ЦАХАЛ подтвердил, что 28 октября израильские ВВС атаковали объекты террористической организации "Хизбалла" в районе города Тир на юго-западе Ливана – склады вооружений, в том числе противотанковых ракет, здания военного назначения, наблюдательные пункты.

В частности, были атакованы наблюдательные пункты "Подразделения Азиз", отвечающего за обстрелы территории Израиля из района Тира.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что было сделано всё возможное для того, чтобы минимизировать ущерб мирному населению.