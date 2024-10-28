x
28 октября 2024
|
последняя новость: 17:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 октября 2024
|
28 октября 2024
|
последняя новость: 17:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Сильный пожар в промзоне возле поселка Имануэль: горят три завода

время публикации: 28 октября 2024 г., 15:56 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 16:35
Сильный пожар в промзоне возле поселка Имануэль: горят три завода
Flash90

Сотрудники и волонтеры службы спасения "Коах Ацала" в сотрудничестве с пожарной охраной принимают участие в тушении пожара возле поселка Имануэль в Самарии.

В "Коах Ацала" сообщают, что горят три завода, расположенных рядом друг с другом. К настоящему моменту информация о пострадавших не поступала.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 сентября 2024

Версия: пожар в районе Афулы начался из-за взрыва ракеты из Дженина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 июля 2024

Пожар в Самарии: существует опасность для домов в Ар-Браха и Гиват-Ронен
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июля 2024

Пожар в Самарии, в районе Рехелим: проводится эвакуация, перекрыта 60-я трасса
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 июня 2024

Пожар возле поселения Ицхар, сохраняется опасность для домов