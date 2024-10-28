Сильный пожар в промзоне возле поселка Имануэль: горят три завода

Сотрудники и волонтеры службы спасения "Коах Ацала" в сотрудничестве с пожарной охраной принимают участие в тушении пожара возле поселка Имануэль в Самарии.

В "Коах Ацала" сообщают, что горят три завода, расположенных рядом друг с другом. К настоящему моменту информация о пострадавших не поступала.