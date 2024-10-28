Сильный пожар в промзоне возле поселка Имануэль: горят три завода
время публикации: 28 октября 2024 г., 15:56 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 16:35
Сотрудники и волонтеры службы спасения "Коах Ацала" в сотрудничестве с пожарной охраной принимают участие в тушении пожара возле поселка Имануэль в Самарии.
В "Коах Ацала" сообщают, что горят три завода, расположенных рядом друг с другом. К настоящему моменту информация о пострадавших не поступала.
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