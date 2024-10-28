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Израиль

ЦАХАЛ опубликовал новые кадры операции, в ходе которой был ликвидирован Яхья Синуар

время публикации: 28 октября 2024 г., 14:00 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 14:06
ЦАХАЛ опубликовал новые кадры операции, в ходе которой был ликвидирован Яхья Синуар
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ опубликовал новые кадры, сделанные 16 октября 2024 года в районе Таль ас-Султан в Рафиахе, на юге сектора Газы, где бойцами курса командиров отделений (450-й батальон 828-й бригады пехотной школы "Бислах") был ликвидирован главарь ХАМАСа Яхья Синуар.

Операция проводилась под командованием дивизии "Газа". ЦАХАЛ подчеркивает, что Синуар был уничтожен в ходе боя, в котором израильским военным противостояли четыре вооруженных террориста ХАМАСа.

В том же районе в течение нескольких недель бойцами 828-й бригады были ликвидированы десятки террористов. Были обнаружены и уничтожены оружие и боеприпасы.

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