Сегодня открывается зимняя сессия Кнессета

В понедельник, 28 октября, открывается зимняя сессия Кнессета. В16:00 начнется пленарное заседание, на котором выступят президент Ицхак Герцог, премьер-министр Биньямин Нетаниягу, глава оппозиции Яир Лапид.

Сессия продлится до апреля 2025 года.

Главные вопросы, которые будут обсуждаться в ходе нынешней зимней сессии Кнессета: война "Железные мечи" – ее промежуточные результаты, ее цели, возможность сделки с ХАМАСом и переговоров об условии окончания войны; закон о призыве; государственный бюджет на 2025 год.