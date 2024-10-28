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Израиль

Сегодня открывается зимняя сессия Кнессета

время публикации: 28 октября 2024 г., 08:03 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 08:11
Сегодня открывается зимняя сессия Кнессета
Yonatan Sindel/Flash90

В понедельник, 28 октября, открывается зимняя сессия Кнессета. В16:00 начнется пленарное заседание, на котором выступят президент Ицхак Герцог, премьер-министр Биньямин Нетаниягу, глава оппозиции Яир Лапид.

Сессия продлится до апреля 2025 года.

Главные вопросы, которые будут обсуждаться в ходе нынешней зимней сессии Кнессета: война "Железные мечи" – ее промежуточные результаты, ее цели, возможность сделки с ХАМАСом и переговоров об условии окончания войны; закон о призыве; государственный бюджет на 2025 год.

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