Задержан сексуальный маньяк, лапавший женщин на улицах Кирьят-Моцкина

Сотрудникам полиции станции Звулун удалось установить личность подозреваемого, терроризировавшего женщин в Кирьят-Моцкине: в полиции скопилось несколько жалоб от пострадавших, к которым подозреваемый прижимался на улице и трогал их за интимные части тела.

В ходе расследования, к которому были привлечены патрульные полицейские, удалось обнаружить подозреваемого на перекрестке Кирьят-Ата, он был арестован и доставлен для допроса в полицейский участок.

Подозреваемый – 38-летний житель Кирьят-Хаима – после допроса был помещен под стражу, полиция будет просить продлить срок его предварительного ареста.