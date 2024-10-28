Задержан сексуальный маньяк, лапавший женщин на улицах Кирьят-Моцкина
время публикации: 28 октября 2024 г., 16:57 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 16:57
Сотрудникам полиции станции Звулун удалось установить личность подозреваемого, терроризировавшего женщин в Кирьят-Моцкине: в полиции скопилось несколько жалоб от пострадавших, к которым подозреваемый прижимался на улице и трогал их за интимные части тела.
В ходе расследования, к которому были привлечены патрульные полицейские, удалось обнаружить подозреваемого на перекрестке Кирьят-Ата, он был арестован и доставлен для допроса в полицейский участок.
Подозреваемый – 38-летний житель Кирьят-Хаима – после допроса был помещен под стражу, полиция будет просить продлить срок его предварительного ареста.
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