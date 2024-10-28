Либерман: "Нас ждет экономическое 7 октября"

Глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил, выступая на заседании фракции, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен подать в отставку.

"Это не случайно, что страшные трагедии – и Мерон, и бойня 7 октября – произошли в каденцию Нетаниягу", – сказал Либерман.

Он добавил, что происходящее в настоящий момент в экономике, в том числе проект бюджета на 2025 год, это "экономическое 7 октября".

"Мы готовы будем сотрудничать с "Ликудом" без Нетаниягу", – подчеркнул Либерман. "Из личных бесед с депутатами от "Ликуда" могу вам уверенно сказать, большинство там будут счастливы, если он уйдет", – добавил он.

Ранее в интервью "Кан РЭКА" депутат от НДИ Юлия Малиновская заявила, что нет необходимости в каком-то особом законе о призыве для ультраортодоксов. "Нет никакой разницы между моим сыном и сыном учащегося йешивы. Все должны призываться", – сказала депутат Малиновская.