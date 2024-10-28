Тревога в Хайфе, Акко и Крайот: ракетный обстрел
время публикации: 28 октября 2024 г., 15:14 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 15:51
В 15:13-15:15 28 октября сирены тревоги "Цева Адом" прозвучали в Хайфе, Акко и окрестностях. Зафиксирован ракетный обстрел.
ЦАХАЛ сообщает, что были зафиксированы пуски пяти ракет, некоторые из которых были перехвачены, другие упали на открытой местности.
В 15:19 тревога в Араб аль-Арамшэ, около границы с Ливаном.
В 15:38 тревога в Метуле, около границы с Ливаном.
В 15:39 тревога в Штуле, Шомере, Эвен Менахеме.
В 15:41 тревога в Фассуте.
В 15:47 тревога в Метуле.
В 15:51 тревога в Нетуа.