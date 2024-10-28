На базе ВВС "Рамат Давид" едва не столкнулись два истребителя
время публикации: 28 октября 2024 г., 11:15 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 11:23
В воскресенье вечером на базе ВВС ЦАХАЛа "Рамат Давид" произошло чрезвычайное происшествие: получивший разрешение на взлет истребитель F-16 едва не столкнулся с другим истребителем, который пересекал взлетно-посадочную полосу.
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что происшествие расследуется. По предварительной информации, причиной аварийной ситуации стало неправильно выданное разрешение на взлет, поступившее от диспетчерской вышки, в то время как на взлетно-посадочной полосе находился другой самолет.
Экипажи отреагировали быстро и профессионально, что позволило избежать крушения. Материального ущерба нет, обошлось также без пострадавших.
КАН-"Хадашот" публикует видео инцидента:
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