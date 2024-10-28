27-летний рабочий разбился насмерть, упав с высоты на заводе в Рамле

Рабочий в возрасте 27 лет погиб, сорвавшись с большой высоты на заводе в Рамле. Сообщение о трагедии поступило в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 09:59.

Прибывшие на место происшествия медики увидели пострадавшего лежащим на полу, он не проявлял признаков жизни. При падении рабочий получил смертельную черепно-мозговую травму.

Медикам оставалось лишь констатировать его смерть.