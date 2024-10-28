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Израиль

27-летний рабочий разбился насмерть, упав с высоты на заводе в Рамле

время публикации: 28 октября 2024 г., 10:22 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 10:33
27-летний рабочий разбился насмерть, упав с высоты на заводе в Рамле
Flash90

Рабочий в возрасте 27 лет погиб, сорвавшись с большой высоты на заводе в Рамле. Сообщение о трагедии поступило в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 09:59.

Прибывшие на место происшествия медики увидели пострадавшего лежащим на полу, он не проявлял признаков жизни. При падении рабочий получил смертельную черепно-мозговую травму.

Медикам оставалось лишь констатировать его смерть.

Израиль
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