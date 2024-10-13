Рабочий упал с высоты на заводе в промзоне Ашдода, он в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Лахиш поступило сообщение о рабочем, который упал с высоты около двух метров во время работы на заводе в промышленной зоне Ашдода.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему, мужчине в возрасте 41 года, неотложную помощь на месте, после чего отправили его в больницу "Ассута" в тяжелом состоянии.

Сообщается, что пострадавший получил множественные травмы, он находится в сознании.