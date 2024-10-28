Коалиционный кризис: Нетаниягу созывает экстренное заседание глав фракций

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу созвал срочное заседание глав коалиционных партий в связи с кризисом вокруг закона о призыве.

Ожидается, что это совещание состоится еще до пленарного заседания, которое должно открыться в 16:00.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил в ходе заседания правительства, что закон о призыве не будет утвержден до голосования правительством за проект государственного бюджета. Об этом сообщает журналист "Макор Ришон" Амиэль Ярхи.

В аналогичном духе высказались и некоторые другие министры. В частности, министр финансов Бецелель Смотрич оставил следующую запись в микроблоге X: "Закон о призыве до утверждения бюджета? Этого не будет".