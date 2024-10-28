Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 28 октября, температура существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной. Малооблачно. Днем на побережье Средиземного моря усилится северный ветер.

В Иерусалиме – 17-25 градусов, в Тель-Авиве – 19-28, в Хайфе – 21-25, в Эйлате – 24-33, в Беэр-Шеве – 17-29, в Мицпе-Рамоне – 18-27, на побережье Мертвого моря – 24-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-27, в Ариэле – 17-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-28, на Голанских высотах – 19-27.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23 градуса, высота волн – 40-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

Во вторник-среду ожидается понижение температуры. В четверг – без существенных изменений. Переменная облачность.