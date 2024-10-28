Соцсеть "Икс" заблокировала аккаунт Хаменеи на иврите

Высший руководитель (рахбар) Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи несколько дней назад завел в Х-соцсети специальный аккаунт на иврите для публикации "посланий", адресованных израильтянам.

В воскресенье, 27 октября, в этом аккаунте появилось второе сообщение: "Сионистский режим совершил ошибку. Он ошибся в своих расчетах относительно Ирана. Мы продемонстрируем ему, какой силой, способностями и волей обладает иранский народ".

Спустя несколько часов администрация соцсети заблокировала аккаунт @Khamenei_Heb за нарушение правил соцсети.