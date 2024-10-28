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Израиль

"С парковки ЦАХАЛа" украден трофейный пикап с ракетной установкой "Хизбаллы"

время публикации: 28 октября 2024 г., 23:51 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 23:51
"С парковки ЦАХАЛа" украден трофейный пикап с ракетной установкой "Хизбаллы"
Пресс-служба полиции Израиля

Поиск пропавшего трофея был начат после того, как в представитель ЦАХАЛа сообщил в полицию о краже со специальной стоянки на севере Израиля пикапа с ракетной установкой "Хизбаллы". Пикап и установка были захвачены израильскими военными во время операции в южном Ливане.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что сразу после получения жалобы возникло подозрение, что "трофей" мог быть вывезен водителем эвакуатора, работавшим в указанном районе. Эвакуатор, перевозивший пикап с ракетной установкой, был остановлен полицейскими Северного округа и бойцами МАГАВ. Водитель и находившийся с ним мужчина были задержаны.

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