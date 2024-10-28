ЦАХАЛ уничтожает инфраструктуру "Хизбаллы" на юге Ливана. Фото, видео
время публикации: 28 октября 2024 г., 19:00 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 19:01
Фото и видео: пресс-служба ЦАХАЛа
Бойцы 769-й бригады "Хирам" (91-я дивизия "А-Галиль") уничтожили инфраструктуру "Хизбаллы" в районе Кфар-Килы, на юге Ливана – десятки подземных укрытий и складов, в которых хранились сотни единиц оружия, а также пусковые установки и наблюдательное оборудование подразделения "Радуан".
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