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ЦАХАЛ уничтожает инфраструктуру "Хизбаллы" на юге Ливана. Фото, видео

время публикации: 28 октября 2024 г., 19:00 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 19:01

Фото и видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы 769-й бригады "Хирам" (91-я дивизия "А-Галиль") уничтожили инфраструктуру "Хизбаллы" в районе Кфар-Килы, на юге Ливана – десятки подземных укрытий и складов, в которых хранились сотни единиц оружия, а также пусковые установки и наблюдательное оборудование подразделения "Радуан".

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