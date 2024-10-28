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Израиль

Сигнал тревоги прозвучал в Верхней Галилее

время публикации: 28 октября 2024 г., 20:02 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 20:27
Сигнал тревоги прозвучал в Верхней Галилее
Ayal Margolin/Flash90

В 20:01 сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучал в поселке Мерон, в Верхней Галилеи.

В 20:05 активизирована система предупреждения в Кирьят-Шмоне, поселках Маргалиот, Джиш, Бар-Йохай, Цивон и др.

Был зафиксирован запуск не менее десяти ракет из Ливана, часть из них были перехвачены, остальные упали на незастроенной местности. Нет информации о пострадавших.

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