Сигнал тревоги прозвучал в Верхней Галилее

В 20:01 сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучал в поселке Мерон, в Верхней Галилеи.

В 20:05 активизирована система предупреждения в Кирьят-Шмоне, поселках Маргалиот, Джиш, Бар-Йохай, Цивон и др.

Был зафиксирован запуск не менее десяти ракет из Ливана, часть из них были перехвачены, остальные упали на незастроенной местности. Нет информации о пострадавших.