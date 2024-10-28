А-Леви в бункере "Хизбаллы": "Прямо над нами находятся силы UNIFIL"

Глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви побывал в бункере "Хизбаллы" на юге Ливана, откуда планировалось нападение на Израиль, подобное 7 октября. "Отсюда они могли отправиться нападать на Израиль, – отметил А-Леви. – Мы вовремя захватили это, недопустимо, чтобы террористическая инфраструктура вернулась сюда на протяжении еще несколько поколений".

"Мы находимся недалеко от границы, – сообщил глава Генштаба. – Здесь очень развитая сеть туннелей, туалеты, душевые, кухни, огромное количество складов оружия и боеприпасов, и мы видим здесь помещение, в которое способна поместиться рота, здесь можно пережидать, здесь можно жить, здесь можно запастись снаряжением, а затем выйти на запад в направлении Израиля".

Герци А-Леви подчеркнул, что Израиль многие годы предупреждает: "Хизбалла" готовит приграничные районы к войне. Он обратился к международному сообществу, которое выражало сомнение в этом факте, к ООН и к миротворческому контингенту ООН UNIFIL, подразделения которого находятся буквально над туннелями и бункерами "Хизбаллы": "Это очень важные кадры, объясняющие, почему мы разрушаем и то, что под землей, и то, что на поверхности, и почему необходимо проследить, чтобы это не было восстановлено".

Он подчеркнул, что террористы накопили огромное количество оружия и боеприпасов, и после того, как военнослужащие уничтожили боевиков "Хизбаллы", это оружие будет уничтожено.