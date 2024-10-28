Коалиция продвигает законопроект, решающий проблему финансирования яслей для детей учащихся йешив

В коалиции намерены представить на рассмотрение Кнессета законопроект, согласно которому достаточно одного работающего члена семьи, чтобы получить право на субсидирование детских учебных заведений.

Этот законопроект представлен депутатом Исраэлем Айхлером ("Яадут а-Тора"), и уже на следующей неделе он будет вынесен на рассмотрение межминистерской комиссии по законодательству.

Утверждение этого законопроекта позволит обойти вердикт БАГАЦа, согласно которому должны быть лишены субсидирования дети из семей учащихся йешив, уклоняющихся от службы в армии. В ультраортодоксальных кругах заявляют, что такой закон решит главную, на данный момент, проблему, стоящую перед их сектором и предоставит возможность отложить утверждение закона о призыве.

В то же время, в "Яадут а-Тора" полагают, что такой закон будет заблокирован Высшим судом справедливости (БАГАЦем). В Кнессете считают, что утверждение такого законопроекта дает исключительно выигрыш во времени.

Ранее состоялось заседание глав коалиционных фракций по вопросу о законе о призыве. Компромисс найден не был. В то же время, журналист Амит Сегаль сообщил, что ультраортодлоксальные политики получили от их духовных лидеров распоряжение "оставить в стороне закон о призыве и сфокусироваться исключительно на вопросе финансирования яслей и детских садов".