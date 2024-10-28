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Израиль

В Изреэльской долине пройдут учения служб спасения на случай теракта

время публикации: 28 октября 2024 г., 09:51 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 09:51

Вечером в понедельник, 28 октября, в населенных пунктах Изреэльской долины пройдут учения полиции, пограничной полиции и служб спасения на случай терактов.

В период с 16:00 до 19:00 будет наблюдаться повышенная активность полиции и других служб в Бейт-Шеане, Афуле, Йокнеаме, Мигдаль а-Эмеке, Рамат-Ишае и Ноф а-Галиле.

В ходе учений будет перекрываться движение на дорогах. Водителей и пешеходов просят следовать распоряжениям сотрудников полиции, проявлять ответственность.

Израиль
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