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    В Израиле

    13-й телеканал: министерства финансов и абсорбции подготовили план приема евреев и их семей из России

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    13-й телеканал: министерства финансов и абсорбции подготовили план приема евреев и их семей из России
    Tomer Neuberg/Flash90

    По данным 13-го телеканала, на ближайшем заседании правительства будет обсуждаться план приема евреев и членов их семей из России. Как следует из заявления министра финансов Авигдора Либермана и министра алии и абсорбции Пнины Тамене-Шете, программа рассчитана на россиян, подпадающих под закон "О возвращении", и намеренных урегулировать свой статус после приезда в Израиль.

    По данным телеканала, Либерман и Тамене-Шете предлагают предоставить прибывающим из России все льготы, на которые имеют право новые репатрианты, в том числе выплаты "корзины абсорбции" и денежную помощь, еще до того, как их право на репатриацию будет подтверждено и они получат официальный статус. Министры отмечают, что во время предыдущих волн экстренной репатриации можно было увидеть, что более 90% кандидатов, действительно, имеют право на репатриацию.

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    Сайт 13-го телеканала написал, что программа, которая будет обсуждаться правительством, кроме выплат предусматривает урегулирование вопросов, связанных с предоставлением медицинской помощи, решение проблем школьного образования, а также интеграции на рынке труда.

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    "Министерство финансов готово немедленно выделить на эти цели 90 млн шекелей, будет следить за развитием событий и выделять дополнительные ресурсы по мере необходимости", – говорится в заявлении Либермана и Тамене-Шете.

    Подчеркнем, что на данный момент речь идет о плане, подготовленном двумя ведомствами, для того, чтобы началась его реализация, необходимо его утверждение правительством.

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