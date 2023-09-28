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    В Израиле

    ЦАХАЛ блокирует территорию Палестинской автономии на первый день Суккота

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    ЦАХАЛ блокирует территорию Палестинской автономии на первый день Суккота
    Wisam Hashlamoun/Flash90

    Армия обороны Израиля объявила о введении режима блокады палестинских территорий в течение первого дня праздника Суккот. Как поясняют в пресс-службе ЦАХАЛа, режим блокады вводится по результатам оценки ситуации в области безопасности и в соответствии с распоряжением правительства.

    Режим блокады в Иудее и Самарии, а также на границе с сектором Газы вступит в силу в пятницу, 29 сентября, в 00:01 ночи и будет действовать до конца субботы, 30 сентября в 23:59. В полночь после исхода субботы блокада будет снята.

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    В период действия блокады проезд жителей Палестинской автономии в Израиль будет разрешен только по гуманитарным соображениям.

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    Отметим, что 28 сентября – впервые после 11-дневного перерыва – работал пограничный переход "Эрез" на границе Газы.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 22 Сентября 2023
    ЦАХАЛ блокирует территорию Палестинской автономии на Йом Кипур
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