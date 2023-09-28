ЦАХАЛ блокирует территорию Палестинской автономии на первый день Суккота

Армия обороны Израиля объявила о введении режима блокады палестинских территорий в течение первого дня праздника Суккот. Как поясняют в пресс-службе ЦАХАЛа, режим блокады вводится по результатам оценки ситуации в области безопасности и в соответствии с распоряжением правительства.

Режим блокады в Иудее и Самарии, а также на границе с сектором Газы вступит в силу в пятницу, 29 сентября, в 00:01 ночи и будет действовать до конца субботы, 30 сентября в 23:59. В полночь после исхода субботы блокада будет снята.

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В период действия блокады проезд жителей Палестинской автономии в Израиль будет разрешен только по гуманитарным соображениям.

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Отметим, что 28 сентября – впервые после 11-дневного перерыва – работал пограничный переход "Эрез" на границе Газы.