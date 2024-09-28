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Израиль

В Ришон ле-Ционе автомобиль врезался в дерево, погиб мужчина

время публикации: 28 сентября 2024 г., 00:27 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 00:27
В Ришон ле-Ционе автомобиль врезался в дерево, погиб мужчина
Пресс-служба МАДА

Поздно вечером 27 сентября в Ришон ле-Ционе на улице Авраам Бар автомобиль на высокой скорости врезался в дерево. В результате аварии погиб мужчина примерно 30 лет. Женщина примерно 30 лет получила травмы средней степени тяжести.

Пострадавшая доставлена в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове.

Полиция выясняет обстоятельства этой аварии.

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