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Израиль

ЦАХАЛ объявил о скором ударе по стратегическим подземным объектам в Бейруте

время публикации: 28 сентября 2024 г., 00:18 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 00:26
ЦАХАЛ объявил о скором ударе по стратегическим подземным объектам в Бейруте
Пресс-служба ЦАХАЛа

Командование ЦАХАЛа объявило о намерении в ночь на 28 сентября атаковать подземные стратегические объекты "Хизбаллы" в южном пригороде Бейрута.

В заявлении ЦАХАЛа сказано, что будут атакованы склады ракет "земля-море", принадлежащих "Хизбалле".

ЦАХАЛ стремится лишить "Хизбаллу" возможности наносить удары по израильским кораблям и катерам, которые могут осуществить морскую блокаду Ливана.

Ранее ЦАХАЛ обратился на арабском языке к жителям Дахии, на юге Бейрута, проживающим в трех районах рядом с местами, где находится инфраструктура "Хизбалла", настоятельно порекомендовав им экстренно эвакуироваться. По всей видимости, ВВС ЦАХАЛа готовятся к нанесению новых ударов по объектам "Хизбаллы" в Бейруте. Эти объекты находятся на значительном отдалении от штаба "Хизбаллы", который был атакован ранее.

Израиль
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