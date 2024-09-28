ЦАХАЛ объявил о скором ударе по стратегическим подземным объектам в Бейруте

Командование ЦАХАЛа объявило о намерении в ночь на 28 сентября атаковать подземные стратегические объекты "Хизбаллы" в южном пригороде Бейрута.

В заявлении ЦАХАЛа сказано, что будут атакованы склады ракет "земля-море", принадлежащих "Хизбалле".

ЦАХАЛ стремится лишить "Хизбаллу" возможности наносить удары по израильским кораблям и катерам, которые могут осуществить морскую блокаду Ливана.

Ранее ЦАХАЛ обратился на арабском языке к жителям Дахии, на юге Бейрута, проживающим в трех районах рядом с местами, где находится инфраструктура "Хизбалла", настоятельно порекомендовав им экстренно эвакуироваться. По всей видимости, ВВС ЦАХАЛа готовятся к нанесению новых ударов по объектам "Хизбаллы" в Бейруте. Эти объекты находятся на значительном отдалении от штаба "Хизбаллы", который был атакован ранее.