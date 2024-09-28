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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 28 сентября: удары по целям на севере и в центре сектора

время публикации: 28 сентября 2024 г., 05:44 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 05:49
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 28 сентября: удары по целям на севере и в центре сектора
Abed Rahim Khatib/Flash90

В ночь на 28 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере и в центре сектора Газы. Интенсивность боевых действий в Газе ночью была невысокая.

На севере сектора: ЦАХАЛ нанес удар по цели в городе Газа; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Зайтуне, на юго-востоке города Газа.

В центре сектора: квадрокоптер ЦАХАЛа атаковал цель к востоку от Аль-Магази; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Харб в Нусейрате, есть убитые и раненые.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 28 сентября.

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