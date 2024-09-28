Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 28 сентября, ожидается переменная облачность, температура существенно не изменится и будет выше среднесезонной в горных и центральных районах.

В Иерусалиме – 19-29 градусов, в Тель-Авиве – 23-29, в Хайфе – 23-28, в Эйлате – 26-37, в Беэр-Шеве – 20-31, в Мицпе-Рамоне – 20-31, на побережье Мертвого моря – 26-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-2930, в Ариэле – 20-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-31, на Голанских высотах – 18-31.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн – 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В воскресенье-вторник температура понизится.