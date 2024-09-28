ЦАХАЛ нанес новую серию ударов по целям в Бейруте и на востоке Ливана

Примерно в 3 часа ночи ЦАХАЛ заявил, что продолжает атаковать в Бейруте штабы и склады "Хизбаллы". Ливанские источники сообщают о взрывах в бейрутских районах Бурдж аль-Бараджнэ, Аль-Лайлаки, Тахуитат аль-Радир, Аль-Мреджа.

В 4 часа утра ЦАХАЛ сообщил о серии ударов по объектам "Хизбаллы" в Бекаа, на востоке Ливана.

Ближе к 5 утра ЦАХАЛ заявил о новой волне ударов по целям в Бейруте. Ливанские источники сообщают о взрывах в районах Аль-Каафат, Аль-Хадат, Аль-Лайлаки, Аш-Шуэйфат, Бурдж аль-Бараджнэ, Аль-Рубейри.

Этой ночью удары по целям в Бейруте, на юге и востоке Ливана ЦАХАЛ начал наносить вскоре после полуночи, предупредив, что будет атаковать подземные склады вооружений и другие цели.