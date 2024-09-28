ЦАХАЛ наносит удары по складам вооружений в пригороде Бейрута и по другим целям

ЦАХАЛ объявил, что израильские ВВС наносят удары по складам вооружений "Хизбаллы" в пригороде Бейрута – Дахии. Эти склады располагались под гражданскими зданиями.

Информация об авиаударах и мощных взрывах на юге Бейрута, в частности в районе Аль-Лайлаки (неподалеку от международного аэропорта Бейрута), подтверждается ливанскими источниками.

Одновременно ВВС ЦАХАЛа атаковали десятки пусковых установок на юге Ливана, предотвратив ракетные обстрелы израильской территории. Были также нанесены удары по целям в Тире, Маарке, Бурдж аш-Шашами, Джуйе, Айтате, Самагии, Аль-Айшие и др.

Ранее командование ЦАХАЛа объявило о намерении в ночь на 28 сентября атаковать подземные стратегические объекты "Хизбаллы" в южном пригороде Бейрута – Дахии. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари. В заявлении ЦАХАЛа было сказано, что будут атакованы склады ракет "земля-море", принадлежащих "Хизбалле", и другие стратегические объекты.

ЦАХАЛ стремится лишить "Хизбаллу" возможности наносить удары по израильским кораблям и катерам, которые могут осуществить морскую блокаду Ливана.

Хагари также отметил, что результаты удара по штабу "Хизбаллы" проверяются, но удар по цели был точным. Он сообщил, что ВВС Израиля ведут патрулирование около аэропорта Бейрута. "Аэропорт предназначен для гражданских рейсов, мы не допустим переброски через него вооружений для "Хизбаллы"", – заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа.

Примерно за час до атаки ЦАХАЛ обратился на арабском языке к жителям Дахии, на юге Бейрута, проживающим в трех районах рядом с местами, где находится инфраструктура "Хизбалла", настоятельно порекомендовав им экстренно эвакуироваться. По всей видимости, ВВС ЦАХАЛа готовятся к нанесению новых ударов по объектам "Хизбаллы" в Бейруте. Эти объекты находятся на значительном отдалении от штаба "Хизбаллы", который был атакован ранее.

Вечером 27 сентября в столице Ливана был атакован главный штаб "Хизбаллы", в котором мог находиться Хасан Насралла. Есть множество убитых и раненых. Сведения о судьбе Насраллы уточняются.