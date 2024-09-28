Воздушная тревога в центре Израиля: атака из Йемена

В 17:41-17:42 сирена "Цева адом" была слышна во многих населенных пунктах в центре Израиля. Тревога звучала в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Бней-Браке, Петах-Тикве, Кирьят-Оно, Холоне и других городах.

Также воздушная тревога прозвучала в Самарии.

По данным МАДА, несколько человек обратились за медицинской помощью из-за травм, полученных на пути в убежище, или для выведения из шокового состояния.

ЦАХАЛ заявил, что речь идет о ракетной атаке из Йемена. Ракета была перехвачена.