Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 28 сентября: операции в Шхеме и Туль-Кареме
время публикации: 28 сентября 2024 г., 05:54 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 05:54
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 28 сентября действовали около Дженина (в Джабе), в Шхеме, в Туль-Кареме, около Калькилии (в Аззуне).
Происходили вооруженные столкновения.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 28 сентября.