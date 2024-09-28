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Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 28 сентября: операции в Шхеме и Туль-Кареме

время публикации: 28 сентября 2024 г., 05:54 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 05:54
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 28 сентября: операции в Шхеме и Туль-Кареме
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 28 сентября действовали около Дженина (в Джабе), в Шхеме, в Туль-Кареме, около Калькилии (в Аззуне).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 28 сентября.

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