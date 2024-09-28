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Израиль

ЦАХАЛ: операция по уничтожению Насраллы названа "Новый порядок"

время публикации: 28 сентября 2024 г., 11:34 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 11:46
ЦАХАЛ: операция по уничтожению Насраллы названа "Новый порядок"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что операция по уничтожению главаря "Хизбаллы" Хасана Насраллы получила название "Новый порядок".

Также пресс-службой ЦАХАЛа опубликованы видео- и фотоматериалы, на которых глава генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци А-Леви вместе с другими представителями высшего военного руководства следит за осуществлением этой операции.

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