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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил: уничтожен главарь "Хизбаллы" Хасан Насралла

время публикации: 28 сентября 2024 г., 10:57 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 11:12
AP Photo/Bilal Hussein

Армия обороны Израиля сообщила, что накануне, в результате удара, нанесенного по центральному штабу "Хизбаллы" в районе Дахия в Бейруте, были ликвидирован генсек этой террористической организации шейх Хасан Насралла.

Удар по штабу был нанесен в то время, когда там находилось высшее руководство "Хизбаллы".

Насралла, остававшийся на посту лидера террористической организации "Хизбаллы", был ответственен за убийство многих израильских мирных жителей и военнослужащих, а также за планирование и осуществление тысяч террористических актов против Государства Израиль. Насралла единолично принимал большинство стратегических и тактических решений "Хизбаллы".

"Хизбалла" присоединилась к войне против Израиля 8 октября. С тех пор она не прекращает свои атаки, втянув Ливан и весь регион в эскалацию вооруженного конфликта.

Израиль
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